«Будет решать прокурор»: Венедиктова прокомментировала, будет ли обжаловано решение суда по делу Стерненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что решение о подаче кассации на постановление Апелляционного суда Одессы по делу активиста Сергея Стерненко будет принимать прокурор.

Об этом она рассказала в комментарии Интерфаксу.

«Я считаю, что нам всем нужно исходить из позиции, что прокурор — независимый участник уголовного процесса, как он или она решит, так и будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу», — пояснила Венедиктова.

Она отметила, что не может давать юридическую оценку дела. По ее мнению, состоялся «обычный уголовный процесс».