«Будет решать прокурор»: Венедиктова прокомментировала, будет ли обжаловано решение суда по делу Стерненко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что решение о подаче кассации на постановление Апелляционного суда Одессы по делу активиста Сергея Стерненко будет принимать прокурор.
Об этом она рассказала в комментарии Интерфаксу.
«Я считаю, что нам всем нужно исходить из позиции, что прокурор — независимый участник уголовного процесса, как он или она решит, так и будет. Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу», — пояснила Венедиктова.
Она отметила, что не может давать юридическую оценку дела. По ее мнению, состоялся «обычный уголовный процесс».
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный домашний арест.
- 31 мая Апелляционный суд Одессы снял с активиста Сергея Стерненко обвинения в разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условный срок на 1 год — по статье о незаконном обращении с оружием. Сам Стерненко назвал это приговором «за один патрон».