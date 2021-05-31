Апелляционный суд отменил приговор Стерненко. Но дал условный срок

Апелляционный суд Одессы принял решение об отмене приговора активисту Сергею Стерненко. Вместо заключения ему присудили условный срок на 1 год. Сам Стерненко называет это приговором «за один патрон».

Соответствующее решение огласил судья 31 мая.

Суд отменил доказанность вины Стерненко по ст. 187 Уголовного кодекса (Разбой). Именно по этой статье ему присудили семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества.

В то же время суд подтвердил вину Стерненко в похищении человека по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений). Здесь судьи подтвердили решение суда первой инстанции, но освободили его от ответственности из-за того, что истек срок давности.

В третьем деле суд тоже признал вину Стерненко по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В то же время судьи не признали огнестрельным оружием стартовый пистолет и шумовые патроны к нему. По мнению суда, единственным боеприпасом, который изъяли у Стерненко во время обыска, был один боевой патрон калибра 5.45 мм. Также судьи заявили, что активист был несудим и характеризуется положительно. Поэтому суд решил присудить ему условный срок на 1 год.