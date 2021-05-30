В Киеве под Офисом президента сотни человек провели акцию в поддержку Сергея Стерненко

«Очень хотел бы стоять рядом с каждым из вас. Я уверен, что все это временно», — сказал он.

«С одной стороны, я очень расстроен, мне очень не нравится то, что в нашей стране политически мотивированные преследования, мы не так уж и далеко ушли по уровню репрессий от наших северных и восточных соседей местами. Однако у меня есть и очень хорошие ощущения и предчувствия, потому что я вижу вашу поддержку, я ее чувствую, я вижу, что вас много, и если нужно, вы умеете говорить громко, так чтобы вас услышали, умеете защищать наши с вами права», — добавил он.

В то же время активист отметил, что за последние несколько лет Украина изменилась — «потому что мы не боимся».

«Несмотря на то, что в соседних тоталитарных странах режимы пытаются подавлять права человека, и то же иногда происходит и у нас, между нами и ними есть существенное различие, которое заключается в том, что мы не боимся сказать «нет», когда надо говорить «нет», мы не боимся выходить на улицы, мы не боимся этих недодиктаторов», — заявил Стерненко.

Заметим, еще до начала акции в правительственный квартал стянули десятки машин полиции, Нацгвардии и автозаков. Акция продолжалась около часа, после этого активисты и правоохранители покинули площадь.

Также десятки людей собирались сегодня, чтобы поддержать Сергея Стерненко, на центральных площадях Львова, Харькова, Ровно — всего 11 городов.