У Києві під Офісом президента сотні людей провели акцію на підтримку Сергія Стерненка

«Дуже хотів би стояти поруч із кожним із вас. Я впевнений, що все це тимчасово», — сказав він.

«З одного боку, я дуже засмучений, мені дуже не подобається те, що в нашій країні є політично вмотивовані переслідування, що ми не так вже й далеко втекли за рівнем репресій від наших північних і східних сусідів подекуди. Проте у мене є і дуже хороші відчуття і передчуття, тому що я бачу вашу підтримку, я її відчуваю, я бачу, що вас є багато, і що коли потрібно, ви вмієте говорити гучно, так щоб вас почули, вмієте захищати наші з вами права», — додав він.

Водночас активіст наголосив, що за останні декілька років Україна змінилася — «тому що ми не боїмося».

«Попри те, що в сусідніх тоталітарних країнах режими намагаються придушувати права людини, і те ж подекуди відбувається і у нас, між нами і ними є суттєва відмінність, яка полягає в тому, що ми не боїмося сказати «ні», коли треба говорити «ні», ми не боїмося виходити на вулиці, ми не боїмося цих недодиктаторів», — заявив Стерненко.

Зауважимо, ще до початку акції в урядовий квартал стягнули десятки машин поліції, Нацгвардії та автозаків. Акція тривала приблизно годину, після цього активісти та правоохоронці залишили площу.

Також десятки людей збиралися сьогодні, щоб підтримати Сергія Стерненка, на центральних площах Львова, Харкова, Рівного — загалом у 11 містах.