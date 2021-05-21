Вирок у справі Стерненка оголосять 31 травня. Прихильники активіста переносять акцію, яка мала пройти під Офісом президента

Одеський апеляційний суд 31 травня оголосить своє рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про нібито викрадення колишнього місцевого депутата Сергія Щербича.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та сам Стерненко у Telegram.

Після оголошення дати вироку Стерненко заявив про перенесення акції протесту, яка планувалася цієї суботи 22 травня під Офісом президента у Києві, а також кількох містах, — на 30 травня.

У суді 21 травня відбулися дебати сторін і допити обвинувачених. Під час допиту Стерненко відкинув звинувачення та заявив, що у Щербича є власні мотиви брехати — той був у складі проросійської партії «Родина», брав участь у «Антимайдані» і є членом партії Геннадія Труханова, якого Стерненко назвав своїм опонентом. Пістолет, за словами активіста, він знайшов у себе під квартирою за день до проведення обшуку, а звинувачення підтверджуються виключно словами потерпілого.