Вирок у справі Стерненка оголосять 31 травня. Прихильники активіста переносять акцію, яка мала пройти під Офісом президента

Одеський апеляційний суд 31 травня оголосить своє рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про нібито викрадення колишнього місцевого депутата Сергія Щербича.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» та сам Стерненко у Telegram.
Після оголошення дати вироку Стерненко заявив про перенесення акції протесту, яка планувалася цієї суботи 22 травня під Офісом президента у Києві, а також кількох містах, — на 30 травня.
У суді 21 травня відбулися дебати сторін і допити обвинувачених. Під час допиту Стерненко відкинув звинувачення та заявив, що у Щербича є власні мотиви брехати — той був у складі проросійської партії «Родина», брав участь у «Антимайдані» і є членом партії Геннадія Труханова, якого Стерненко назвав своїм опонентом. Пістолет, за словами активіста, він знайшов у себе під квартирою за день до проведення обшуку, а звинувачення підтверджуються виключно словами потерпілого.
Демчук під час допиту повідомив, що вони разом зі Стерненком бачилися зі Щербичем, обговорювали можливу спільну громадську діяльність. Втім, жоден із них нібито тоді не знав про політичні погляди Щербича та про його зв’язки із проросійськими політиками. Сам Щербич у своєму поясненні заявив, що в день викрадення Демчук запропонував йому поговорити про спільні заходи зі збору допомоги бійцям АТО. Другий обвинувачений також повністю відкинув обвинувачення.
Також на засіданні суду заслухали експерта Івана Наріжняка щодо пістолета, який вилучили у Стерненка під час обшуку у вересні 2015 року.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 9 квітня апеляційний суд відпустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Наразі суд розглядає апеляцію на вирок.