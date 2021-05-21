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Вирок у справі Стерненка оголосять 31 травня. Прихильники активіста переносять акцію, яка мала пройти під Офісом президента

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
Вирок у справі Стерненка оголосять 31 травня. Прихильники активіста переносять акцію, яка мала пройти під Офісом президента

Barcroft Media / Contributor / Getty Images

Одеський апеляційний суд 31 травня оголосить своє рішення за скаргою на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку у справі про нібито викрадення колишнього місцевого депутата Сергія Щербича.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та сам Стерненко у Telegram.

Після оголошення дати вироку Стерненко заявив про перенесення акції протесту, яка планувалася цієї суботи 22 травня під Офісом президента у Києві, а також кількох містах, — на 30 травня.

У суді 21 травня відбулися дебати сторін і допити обвинувачених. Під час допиту Стерненко відкинув звинувачення та заявив, що у Щербича є власні мотиви брехати — той був у складі проросійської партії «Родина», брав участь у «Антимайдані» і є членом партії Геннадія Труханова, якого Стерненко назвав своїм опонентом. Пістолет, за словами активіста, він знайшов у себе під квартирою за день до проведення обшуку, а звинувачення підтверджуються виключно словами потерпілого.

Демчук під час допиту повідомив, що вони разом зі Стерненком бачилися зі Щербичем, обговорювали можливу спільну громадську діяльність. Втім, жоден із них нібито тоді не знав про політичні погляди Щербича та про його зв’язки із проросійськими політиками. Сам Щербич у своєму поясненні заявив, що в день викрадення Демчук запропонував йому поговорити про спільні заходи зі збору допомоги бійцям АТО. Другий обвинувачений також повністю відкинув обвинувачення.

Також на засіданні суду заслухали експерта Івана Наріжняка щодо пістолета, який вилучили у Стерненка під час обшуку у вересні 2015 року.