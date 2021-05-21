Приговор по делу Стерненко объявят 31 мая. Сторонники активиста переносят акцию, которая должна была пройти под Офисом президента

Одесский апелляционный суд 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о якобы похищению бывшего местного депутата Сергея Щербича.
Об этом сообщают «Радио Свобода» и сам Стерненко в Telegram.
После объявления даты приговора Стерненко заявил о переносе акции протеста, которая планировалась в эту субботу 22 мая под Офисом президента в Киеве, а также нескольких городах, — на 30 мая.
В суде 21 мая состоялись дебаты сторон и допросы обвиняемых. Во время допроса Стерненко отверг обвинения и заявил, что у Щербича есть собственные мотивы врать — тот был в составе пророссийской партии «Родина», участвовал в «Антимайдане» и является членом партии Геннадия Труханова, которого Стерненко назвал своим оппонентом. Пистолет, по словам активиста, он нашел у себя под квартирой за день до проведения обыска, а обвинения подтверждаются исключительно словам пострадавшего.
Демчук во время допроса сообщил, что они вместе со Стерненко виделись со Щербичем, обсуждали возможную совместную общественную деятельность. Впрочем, ни один из них якобы тогда не знал о политических взглядах Щербича и о его связи с пророссийскими политиками. Сам Щербич в своем объяснении заявил, что в день похищения Демчук предложил ему поговорить о совместных мерах по сбору помощи бойцам АТО. Второй обвиняемый также полностью отверг обвинения.
Также на заседании суда заслушали эксперта Ивана Нарижняка по пистолету, изъятого у Стерненко при обыске в сентябре 2015 года.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный арест. Сейчас суд рассматривает апелляцию на пригоров.