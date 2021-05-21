Приговор по делу Стерненко объявят 31 мая. Сторонники активиста переносят акцию, которая должна была пройти под Офисом президента

Одесский апелляционный суд 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о якобы похищению бывшего местного депутата Сергея Щербича.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и сам Стерненко в Telegram.

После объявления даты приговора Стерненко заявил о переносе акции протеста, которая планировалась в эту субботу 22 мая под Офисом президента в Киеве, а также нескольких городах, — на 30 мая.

В суде 21 мая состоялись дебаты сторон и допросы обвиняемых. Во время допроса Стерненко отверг обвинения и заявил, что у Щербича есть собственные мотивы врать — тот был в составе пророссийской партии «Родина», участвовал в «Антимайдане» и является членом партии Геннадия Труханова, которого Стерненко назвал своим оппонентом. Пистолет, по словам активиста, он нашел у себя под квартирой за день до проведения обыска, а обвинения подтверждаются исключительно словам пострадавшего.