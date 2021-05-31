Апеляційний суд скасував вирок Стерненку. Але присудив умовний термін

Апеляційний суд Одеси ухвалив рішення про скасування вироку активісту Сергію Стерненку. Замість увʼязнення йому присудили умовний термін на 1 рік. Сам Стерненко називає це вироком «за один патрон».

Відповідне рішення оголосив суддя 31 травня.

Суд скасував доведеність провини Стерненка за ст. 187 Кримінального кодексу (Розбій). Саме за цією статтею йому присудили сім років в’язниці з конфіскацією половини майна.

Водночас суд підтвердив провину Стерненка у викраденні людини за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів). Тут судді підтвердили рішення суду першої інстанції, але звільнили його від відповідальності через те, що сплинув термін давності.

У третій справі суд теж визнав провину Стерненка за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Водночас судді не визнали вогнепальною зброєю стартовий пістолет та шумові патрони до нього. На думку суду, єдиним боєприпасом, який вилучили у Стерненка під час обшуку, був один бойовий патрон калібру 5.45 мм. Також судді заявили, що активіст був несудимий і характеризується позитивно. Тому суд вирішив присудити йому умовний термін на 1 рік.