Справа Стерненка: Активіст оскаржить вирок «за один патрон» у Верховному суді

Активіст Сергій Стерненко, якому 31 травня Одеський апеляційний суд пом’якшив вирок, збирається оскаржити його у Верховному суді.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Ми будемо оскаржувати сьогоднішній вирок у Верховному суді», — наголосив він.