Екс-голова Конституційного суду Тупицький вперше прийшов до суду, але не зʼявилися прокурори. Запобіжний захід йому обирати не будуть

Відсторонений від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше зʼявився на судовому засіданні у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, але в суд не прийшли прокурори.
Про це повідомляє «Сегодня».
Прокурори несподівано відкликали свою вимогу щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому і його справа тепер піде у Подільський суд, де її будуть розглядати по суті. Запобіжний захід ексголові КСУ обирати не будуть.
У цій справі прокурори спочатку просили призначити Тупицькому заставу у 45 тисяч грн і заборонити йому зʼявлятися в Конституційному суді.
За даними слідства, у жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва Тупицький підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати «потрібні» покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.
Крім того, Тупицький у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі про незаконну приватизацію бізнесменом Владиславом Дрегером Зуївського енергомеханічного заводу (місто Зугрес, окупована частина Донецької області).
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру.
- 27 травня Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив провадження у справі про притягнення Тупицького до адміністративної відповідальності. Справа стосується конфлікту інтересів.