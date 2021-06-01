Экс-глава Конституционного суда Тупицкий впервые пришел в суд, но не явились прокуроры. Меру пресечения ему избирать не будут

Отстраненный от должности глава Конституционного суда Александр Тупицкий впервые появился на судебном заседании по делу о подкупе свидетеля и даче ложных показаний, но в суд не пришли прокуроры.
Об этом сообщает «Сегодня».
Прокуроры неожиданно отозвали свое требование по избранию меры пресечения Тупицкому и его дело теперь уйдет в Подольский суд, где его будут рассматривать по сути. Меру пресечения экс-главе КСУ избирать не будут.
По этому делу прокуроры изначально просили назначить Тупицкому залог в 45 тысяч грн и запретить ему появляться в Конституционном суде.
По данным следствия, в октябре 2018 года в одном из кафе города Киева Тупицкий подкупил свидетеля по уголовному производству. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.
Кроме того, Тупицкий в 2018 и 2019 годах давал ложные показания по делу о незаконной приватизации бизнесменом Владиславом Дрегером Зуевского энергомеханического завода (город Зугрэс, оккупированная часть Донецкой области).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.
- 27 мая Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении Тупицкого к административной ответственности. Дело касается конфликта интересов.