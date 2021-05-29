У Білорусі пояснили, чому ввели ліцензування на українські товари. Із затриманням Протасевича це не повʼязано

Перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гурʼянов заявив, що шестимісячний режим індивідуального ліцензування низки українських товарів запровадили у відповідь на українські обмеження щодо продукції з Білорусі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо продукції білоруської сторони та де-факто були спрямовані на те, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників», — сказав Гурʼянов.

Він зазначив, що ліцензування не повʼязане з реакцією України на примусову посадку літака Ryanair.