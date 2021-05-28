Білорусь на півроку ввела індивідуальне ліцензування на низку українських товарів. Мінекономіки заявило про «дискримінацію»

Рада міністрів Білорусі вводить на 6 місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів. Рішення було прийнято 26 травня і набуде чинності через 10 днів після публікації.

Про це повідомив торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка.

Ліцензування введуть на кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковку, цеглу, керамічну плитку, скляні ампули, сільгосптехніку для посіву, пральні машини і меблі.

«Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків», — зазначив Качка.

Як повідомляє TUT.BY, рішення Ради прийнято «у звʼязку із систематичним порушенням Україною принципів вільної торгівлі».

Видання зазначає, що 20 квітня Олександр Лукашенко дорікнув Україні в «антидемпінгових розборках», які нібито призвели до заборони на постачання білоруських товарів приблизно на 300 млн доларів. Тоді він пригрозив відповіддю.

Крім того, enkorr писав з посиланням на власників довгострокових контрактів з «Білоруською нафтовою компанією», що Білорусь призупинила постачання бензину А-95 в Україну. Причини такого рішення БНК невідомі.

Топ-менеджер в одній з великих мереж АЗС підтвердив LIGA.net зупинку поставок А-95.