Україна запровадила спецмита на імпорт білоруських автобусів та вантажівок

Кабінет міністрів України запровадив додаткові мита на імпорт білоруських автобусів, вантажівок та іншого спецтранспорту.

Про це йдеться у повідомленні міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Україна встановила мито у 35% на імпорт білоруського транспорту. Причиною цього називають «дискримінаційні та недружні» дії з боку уряду Білорусі щодо українських автовиробників.

Рішення про мита набуде чинності з 3 травня. Воно діятиме до припинення «дискримінаційних дій щодо українських компаній».