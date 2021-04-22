Україна запровадила спецмита на імпорт білоруських автобусів та вантажівок

Кабінет міністрів України запровадив додаткові мита на імпорт білоруських автобусів, вантажівок та іншого спецтранспорту.
Про це йдеться у повідомленні міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.
Україна встановила мито у 35% на імпорт білоруського транспорту. Причиною цього називають «дискримінаційні та недружні» дії з боку уряду Білорусі щодо українських автовиробників.
Рішення про мита набуде чинності з 3 травня. Воно діятиме до припинення «дискримінаційних дій щодо українських компаній».
- У квітні мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто відмовляється від покупки автобусів державної білоруської компанії МАЗ, яка перемагає в тендері на поставку 100 автобусів. Один з мотивів відмови — неприпустимість фінансування режиму Олександра Лукашенка.