Украина ввела спецпошлины на импорт беларусских автобусов и грузовиков

Кабинет министров Украины ввел дополнительные пошлины на импорт беларусских автобусов, грузовиков и другого спецтранспорта.
Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле.
Украина установила пошлину в 35% на импорт беларусского транспорта. Причиной этого называют «дискриминационные и недружественные» действия со стороны правительства Беларуси в отношении украинских автопроизводителей.
Решение о пошлинах вступит в силу с 3 мая. Оно будет действовать до прекращения «дискриминационных действий в отношении украинских компаний».
- В апреле мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город отказывается от покупки автобусов государственной беларусской компании МАЗ, которая побеждает в тендере на поставку 100 автобусов. Один из мотивов отказа — недопустимость финансирования режима Александра Лукашенко.