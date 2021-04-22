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Украина ввела спецпошлины на импорт беларусских автобусов и грузовиков

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Украина ввела спецпошлины на импорт беларусских автобусов и грузовиков

maxiwell83 / Flickr

Кабинет министров Украины ввел дополнительные пошлины на импорт беларусских автобусов, грузовиков и другого спецтранспорта.

Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле.

Украина установила пошлину в 35% на импорт беларусского транспорта. Причиной этого называют «дискриминационные и недружественные» действия со стороны правительства Беларуси в отношении украинских автопроизводителей.

Решение о пошлинах вступит в силу с 3 мая. Оно будет действовать до прекращения «дискриминационных действий в отношении украинских компаний».

  • В апреле мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город отказывается от покупки автобусов государственной беларусской компании МАЗ, которая побеждает в тендере на поставку 100 автобусов. Один из мотивов отказа — недопустимость финансирования режима Александра Лукашенко.