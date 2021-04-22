Украина ввела спецпошлины на импорт беларусских автобусов и грузовиков

Кабинет министров Украины ввел дополнительные пошлины на импорт беларусских автобусов, грузовиков и другого спецтранспорта.

Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле.

Украина установила пошлину в 35% на импорт беларусского транспорта. Причиной этого называют «дискриминационные и недружественные» действия со стороны правительства Беларуси в отношении украинских автопроизводителей.

Решение о пошлинах вступит в силу с 3 мая. Оно будет действовать до прекращения «дискриминационных действий в отношении украинских компаний».