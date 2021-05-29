В Беларуси объяснили, почему ввели лицензирование на украинские товары. С задержанием Протасевича это не связано

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов заявил, что шестимесячный режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров ввели в ответ на украинские ограничения в отношении продукции из Беларуси.
Об этом передает «Радио Свобода».
«Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны и де-факто просто ограничили конкуренцию со стороны беларусских производителей», — сказал Гурьянов.
Он отметил, что лицензирование не связано с реакцией Украины на принудительную посадку самолета Ryanair.
- 22 апреля Межведомственная комиссия по международной торговле Украины ввела спецпошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Решение объяснили «дискриминацией» со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения.
- 28 мая стало известно, что Беларусь на полгода ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров. Минэкономики Украины заявило о «дискриминации».