ЄС пропонує Білорусі €3 мільярди в обмін на демократичні реформи

Європейський союз підготував проєкт плану фінансової допомоги Білорусі, яку готовий надати, якщо держава почне демократичні зміни.

Цей документ отримала у розпорядження білоруська служба «Радіо Свобода».

«Після того, як Білорусь почне демократичну трансформацію, ЄС активізує пакет на €3 мільярди, який поєднує гранти та позики з державними та приватними інвестиціями, щоб допомогти Білорусі стабілізувати свою економіку, реформувати інституції, щоб зробити їх більш демократичними та сприяти підвищенню стійкості. потенціал зростання та створення робочих місць», – зазначають автори проєкту.

План передбачає допомогу у відновленні економіки за рахунок фінансових вливань, підтримку реформ та посилення конкурентоспроможності, вдосконалення економічного управління та розвиток приватного сектору, вдосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів та підтримку розвитку людського капіталу.

Цей план також оприлюднила пресслужба екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської. За її оцінками, загальний обсяг міжнародного фінансування з урахуванням цього проєкту може становити близько 10 мільярдів доларів у перші три роки після початку реформування Білорусі.