ЕС предлагает Беларуси €3 миллиарда в обмен на демократические реформы

Европейский союз подготовил проект плана финансовой помощи Беларуси, которую готов предоставить, если государство начнет демократические изменения.
Этот документ получила в распоряжение беларусская служба «Радио Свобода».
«После того, как Беларусь начнет демократическую трансформацию, ЕС активизирует пакет на €3 миллиарда, который сочетает гранты и займы с государственными и частными инвестициями, чтобы помочь Беларуси стабилизировать свою экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более демократичными», — отмечают авторы проекта.
План предусматривает помощь в восстановлении экономики за счет финансовых вливаний, поддержку реформ и усиление конкурентоспособности, совершенствование экономического управления и развитие частного сектора, совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами и поддержку развития человеческого капитала.
Этот план также обнародовала пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. По ее оценкам, общий объем международного финансирования с учетом этого проекта может составить около $10 млрд в первые три года после начала реформирования Беларуси.
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