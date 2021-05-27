Росія не пропускає до себе авіарейси, які летять в обхід Білорусі

Росія припинила видачу дозволів на польоти авіакомпаніям, які летять в РФ оминаючи повітряний простір Білорусі.

Про це розповіли у пресслужбі самих авіакомпаній, пише ТАСС.

«Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту польоту повинна бути схвалено владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл», — повідомили в одній із авіакомпаній.

У зв’язку з цим там вирішили скасувати рейс із Відня до Москви. Перед тим подібна ситуація склалася і з компанією Air France – Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа до Москви в обхід Білорусі.

У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник «Аерофлот».