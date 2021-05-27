До Києва прилетіли 109 українців, яких евакуювали із сектора Гази

До Києва вранці 27 травня прилетів літак із 109 українцями, які захотіли евакуюватись із сектора Гази через бойові дії.
Про це повідомляє Офіс президента.
Разом з українцями евакуювали 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії.
Операція почалась 26 травня, їх вивозили «зеленим коридором» через Єгипет. МЗС повідомляло, що загалом у секторі Гази перебувають 1 600 українців.
Спочатку повернутися хотіли близько 140 українців, але їх евакуацію відкладали через бойові дій.
- Із 10 до 20 травня між Ізраїлем і сектором Гази тривала «ракетна війна». ХАМАС і «Ісламський джихад» почали масовані ракетні удари на тлі сутичок в Єрусалимі біля мечеті Аль-Акса. Ізраїль у відповідь почав операцію «Страж стіни» із застосуванням наземних сил. За 10 днів загинули приблизно 248 палестинців і 12 ізраїльтян.
- Причиною конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази стало виселення палестинських сімей з Єрусалиму на користь єврейських. Рішення ізраїльського уряду викликало хвилю протестів, під час яких постраждали сотні людей, а 10 травня ХАМАС почав ракетний обстріл Ізраїлю.