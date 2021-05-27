В Киев прилетели 109 украинцев, которых эвакуировали из сектора Газа

В Киев утром 27 мая прилетел самолет со 109 украинцами, которые захотели эвакуироваться из сектора Газа из-за боевых действий.
Об этом сообщает Офис президента.
Вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и четырех граждан Болгарии.
Операция началась 26 мая, их вывозили по «зеленому коридору» через Египет. МИД сообщал, что всего в секторе Газа находятся 1 600 украинцев.
Сначала вернуться хотели около 140 украинцев, но их эвакуацию откладывали из-за боевых действий.
- С 10 до 20 мая между Израилем и сектором Газа шла «ракетная война». ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированные ракетные удары на фоне стычек в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса. Израиль в ответ начал операцию «Страж стены» с применением наземных сил. За 10 дней погибли около 248 палестинцев и 12 израильтян.
- Причиной конфликта между Израилем и сектором Газа стало выселение палестинских семей из Иерусалима в пользу еврейских. Решение израильского правительства вызвало волну протестов, в ходе которых пострадали сотни людей, а 10 мая ХАМАС начал ракетный обстрел Израиля.