Коломойський заявив, що із Зеленським не спілкується, але «може впливати» на ситуацію в Україні

Олігарх Ігор Коломойський, проти якого США ввели санкції, заявив, що має можливість впливати на ситуацію в Україні, але запевняє, що не користується цим.

Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

Коломойський стверджує, що його бізнес сьогодні «не залежить від якихось ухвалених законів чи тих, які можуть ухвалити».

«Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що немає жодного взаємозвʼязку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, повʼязані з моїм бізнесом», — каже олігарх.

Він також запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом. Проте, додає, що спілкується з «окремими депутатами», але не впливаючи на них. Прізвища цих депутатів він не називає.