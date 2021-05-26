Коломойский заявил, что с Зеленским не общается, но «может влиять» на ситуацию в Украине

Олигарх Игорь Коломойский, против которого США ввели санкции, заявил, что имеет возможность влиять на ситуацию в Украине, но уверяет, что не пользуется этим.

Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

Коломойский утверждает, что его бизнес сегодня «не зависит от каких-то принятых законов или тех, которые могут принять».

«Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом», — говорит олигарх.

Он также уверяет, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом. Однако, добавляет, что общается с «отдельными депутатами», но не влияя на них. Фамилии этих депутатов он не называет.