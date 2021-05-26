Лукашенко: Інформація про мінування літака Ryanair надійшла зі Швейцарії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що інформація про нібито замінування літака Ryanair з ексголовредом опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем надійшла зі Швейцарії.
Про це він заявив під час виступу в білоруському парламенті, повідомляє TUT.by.
«Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?» — висловився Лукашенко. Він додав, що «діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами».
Також він заявив про «каскад» повідомлень про мінування, які нібито надходили з польських ІР-адрес. Лукашенко додав, що «на борту цього літака перебував терорист і про це знали далеко за межами Білорусі».
Крім того, самопроголошений президент назвав «абсолютною брехнею» інформацію, що для перехоплення літака у небо підіймався винищувач МіГ-29. «Завдання винищувача — забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації», — сказав він.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29. Наступного дня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАСу». Рух свою причетність заперечує.
- Крім Протасевича, білоруська влада також затримала його дівчину — громадянку Росії Софію Сапегу. Провладний Telegram-канал опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором каналу, «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
- ООН, країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада й Україна вже виступили із засудженням дій режиму Лукашенка. Низка європейських авіакомпаній припинили польоти через територію Білорусі, а деякі країни, зокрема й Україна, зупинили авіасполучення з нею.