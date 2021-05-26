Байден пояснив, чому США відмовились від нових санкцій щодо компанії Nord Stream 2

Президент США Джо Байден заявив, що відмовився від запровадження нових санкцій щодо компанії Nord Stream 2, яка є оператором газопроводу «Північний потік — 2», оскільки проєкт майже завершений, а цей крок завдасть шкоди відносинам з Європою.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, цитує Bloomberg.

«Він [газопровід] майже повністю закінчений. Я вважаю, що вводити санкції зараз контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин», — пояснив Байден.