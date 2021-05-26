Байден объяснил, почему США отказались от новых санкций в отношении компании Nord Stream 2

Президент США Джо Байден заявил, что отказался от введения новых санкций в отношении компании Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», поскольку проект почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Bloomberg.

«Он [газопровод] почти полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», — пояснил Байден.