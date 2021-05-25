«Звинувачення брехливі та смішні»: ХАМАС засудив Білорусь за втягування в інцидент із захопленням літака Ryanair

У радикальному палестинському русі ХАМАС заявили, що заяви білоруської влади про нібито їхні наміри підірвати пасажирський лайнер Ryanair є «брехливими та смішними».

Про це у своєму Twitter написав заступник голови політбюро ХАМАСу Муса Абумарзук.

«Звинувачення білоруського Мінтрансу абсолютно безпідставні, до того ж вони брехливі та смішні. З часу заснування Ісламського руху опору ми ведемо боротьбу виключно з ізраїльською окупацією», — пояснив він.

Також він дав окремий коментар російському виданню «Лента.ру», де заявив, що міжнародна громадська думка не сприймає подібні методи боротьби.

«Це обурливо та демонструє архаїчне мислення [білоруського уряду], який не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ та що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи», — наголосив Абумарзук.