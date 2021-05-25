«Звинувачення брехливі та смішні»: ХАМАС засудив Білорусь за втягування в інцидент із захопленням літака Ryanair

У радикальному палестинському русі ХАМАС заявили, що заяви білоруської влади про нібито їхні наміри підірвати пасажирський лайнер Ryanair є «брехливими та смішними».
Про це у своєму Twitter написав заступник голови політбюро ХАМАСу Муса Абумарзук.
«Звинувачення білоруського Мінтрансу абсолютно безпідставні, до того ж вони брехливі та смішні. З часу заснування Ісламського руху опору ми ведемо боротьбу виключно з ізраїльською окупацією», — пояснив він.
Також він дав окремий коментар російському виданню «Лента.ру», де заявив, що міжнародна громадська думка не сприймає подібні методи боротьби.
«Це обурливо та демонструє архаїчне мислення [білоруського уряду], який не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ та що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи», — наголосив Абумарзук.
Що стосується затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, у ХАМАСі зазначили, що вони не зобовʼязані мати якусь позицію стосовно всіх міжнародних подій.
«Але, звичайно, ми в цілому проти несправедливості, переслідування, посягань на волю і порушень закону», — зазначив він.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу» . ХАМАС свою причетність одразу заперечив.