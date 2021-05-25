«Обвинения лживые и абсурдные»: ХАМАС осудил Беларусь за втягивание в инцидент с захватом самолета Ryanair

В радикальном палестинском движении ХАМАС заявили, что заявления беларусских властей о якобы их намерении взорвать пассажирский лайнер Ryanair являются «лживыми и смешными».
Об этом в своем Twitter написал заместитель председателя политбюро ХАМАСа Муса Абумарзук.
«Обвинения беларусского Минтранса абсолютно безосновательны, к тому же они лживы и абсурдны. С момента основания Исламского движения сопротивления мы ведем борьбу исключительно с израильской оккупацией», — пояснил он.
Также он дал отдельный комментарий российскому изданию «Лента.ру», где заявил, что международное общественное мнение не воспринимает подобные методы борьбы.
«Это возмутительно и демонстрирует архаическое мышление [беларусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем во время свободных СМИ и существует международное общественное мнение, которое больше не воспринимает подобные методы», — отметил Абумарзук.
Что касается задержания беларусского оппозиционера Романа Протасевича, то в ХАМАСе сообщили, что не обязательно должны иметь какую-то позицию в отношении всех международных событий.
«Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободу и нарушений закона», — отметил он.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность сразу опроверг.