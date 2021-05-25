Департамент авиации Беларуси опубликовал заявление о посадке самолета Ryanair — истребитель не упоминается

В Департаменте рассказали, что 23 мая на почту Национального аэропорта «Минск» поступило сообщение от адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com с угрозами теракта над Вильнюсом. Эту информацию передали в «Белаэронавигацию». Отмечается, что все дальнейшие действия предпринимались в соответствии с международным правом.

Департамент авиации Беларуси опубликовал свое заявление по поводу принудительной посадки самолета Ryanair, в результате которой был задержан экс-главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич .

Департамент по авиации заявил, что экипаж сразу оповестили об угрозе и порекомендовали садиться на запасной аэродром в аэропорту «Минск». Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации. На борт сообщили, что первичная информация с угрозами поступила в аэропорт «Минск».

Утверждается, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось.

Из опубликованного заявления следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска. Издание отмечает, что об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет.