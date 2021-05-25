Департамент авіації Білорусі опублікував заяву про посадку літака Ryanair — винищувач не згадується

У Департаменті розповіли, що 23 травня на пошту Національного аеропорту «Мінськ» надійшло повідомлення від адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com з погрозами теракту над Вільнюсом. Цю інформацію передали до «Белаеронавігації». Зазначається, що всі подальші дії робилися відповідно до міжнародного права.

Департамент авіації Білорусі опублікував свою заяву з приводу примусової посадки літака Ryanair, в результаті якої був затриманий ексголовний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич .

Департамент з авіації заявив, що екіпаж відразу сповістили про загрозу і порекомендували сідати на запасний аеродром в аеропорту «Мінськ». Екіпаж кілька разів уточнював джерела отримання інформації. На борт повідомили, що первинна інформація з погрозами надійшла до аеропорту «Мінськ».

Стверджується, що керівник польотів Мінського районного центру управління повітряним рухом кілька разів намагався додзвонитися до представництва авіакомпанії Ryanair в Литві за номером телефону, який повідомив екіпаж повітряного судна, але звʼязатися з будь-ким з представників авіакомпанії не вдалося.

З опублікованої заяви випливає, що екіпаж літака самостійно ухвалив рішення сідати в аеропорту Мінська. Видання зазначає, що про винищувач МіГ-29 в офіційній заяві Департаменту мова не йде.