«Його били, це не його слова». Батько Протасевича відреагував на відео із СІЗО

Батько затриманого засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича відреагував на відео із сином з мінського СІЗО на Окрестіна.

У коментарі BBC Дмитро Протасевич заявив, що на сина чинився тиск і відео було записано примусово.

«Це не його слова, він заляканий і сильно хвилюється. Думаю, що його били. На лівій стороні начебто замазано гримом, ніс у пудрі та ліва сторона обличчя», — заявив він.

Він додав, що пишається сином, але боїться, що до нього застосовують тортури.