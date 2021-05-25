«Его били, это не его слова». Отец Протасевича отреагировал на видео из СИЗО

Отец задержанного основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича отреагировал на видео с сыном из минского СИЗО на Окрестина.
В комментарии BBC Дмитрий Протасевич заявил, что на сына явно оказывалось давление и видео было записано принудительно.
«Это не его слова, он запуган и сильно волнуется. Думаю, что его били. На левой стороне как будто замазано гримом, нос в пудре и левая сторона лица», — заявил он.
Он добавил, что гордится сыном, но боится, что к нему применяют пытки.
После появления видео многие журналисты обратили внимание на следы на лице Романа, которые могут указывать на избиение. Сам Протасевич на видео говорил, что никаких проблем со здоровьем у него нет, отношение к нему корректное и он дает «признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair, получили от «солдат ХАМАСа». ХАМАС свою причастность отрицает.
- Правозащитный центр «Вясна» признал Протасевича политзаключенным. КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.