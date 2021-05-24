Затримання Протасевича: «ЄС» і «Голос» вимагають санкцій проти Лукашенка та зупинки авіасполучення

Парламентські партії «Європейська солідарність» і «Голос» закликали українську владу ввести санкції проти режиму Олександра Лукашенка й обмежити авіаційне сполучення з Білоруссю через посадку в Мінську літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

«Голос» і Петро Порошенко від імені «ЄС» звинуватили керівництво Білорусі у варварських методах боротьби з опозицією, державному тероризмі та повітряному піратстві з «практиками більшовицького та нацистського режимів».

Порошенко закликав українську владу і західних партнерів ввести персональні санкції, припинити польоти над територією Білорусі, встановити заборону на польоти літаків «Белавіа» в аеропорти України, припинити імпорт білоруської електроенергії, а також посилити роботу українських спецслужб щодо захисту білорусів, які втікли в Україні від режиму Лукашенка.

«Голос» також закликає до розширених санкцій проти Лукашенка і посадовців, задіяних в операції із захоплення Протасевича, обмежити авіаційне сполучення, рекомендувати всім літакам обходити повітряний простір Білорусі та долучитися до притягнення режиму Лукашенка до відповідальності відповідно до міжнародного права.