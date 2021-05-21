Іспанія з 7 червня відкривається для всіх вакцинованих туристів — навіть не з країн ЄС

Іспанія з 7 червня відкривається для туристів з будь-якої точки світу, які провакцинувались від коронавірусу. Про це заявив премʼєр-міністр Педро Санчес на міжнародній туристичній виставці, повідомляє Reuters.

З 24 травня Іспанія також дозволить туристам з 10 країн, що не входять в ЄС, але входять до списку країн із низьким ризиком зараження коронавірусом, вʼїжджати без негативного ПЛР-тесту. У цьому списку будуть, зокрема, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Ізраїль.