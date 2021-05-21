Испания с 7 июня открывается для всех вакцинированных туристов — даже не из стран ЕС

Испания с 7 июня открывается для туристов из любой точки мира, которые провакцинировались от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес на международной туристической выставке, сообщает Reuters.

С 24 мая Испания также позволит туристам из 10 стран, не входящих в ЕС, но которые входят в список стран с низким риском заражения коронавирусом, въезжать без негативного ПЦР-теста. В этом списке будут, в частности, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Израиль.