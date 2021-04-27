Экспериментальный концерт в Барселоне на 5 тысяч зрителей дал результат — «нет признаков заражения»

В Барселоне организаторы экспериментального концерта на 5 тысяч человек во время пандемии заявили, что после мероприятия не выявили никаких признаков заражения вирусом среди посетителей.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Концерт группы Love of Lesbian состоялся 27 марта. Все пять тысяч зрителей — невакцинированные, перед мероприятием они сделали ПЦР-тесты, и через две недели после него также сделали. Организаторы, в частности специалист по инфекционным заболеваниям, заявил, что «нет никаких признаков того, что во время мероприятия состоялась передача инфекции».