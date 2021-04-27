Экспериментальный концерт в Барселоне на 5 тысяч зрителей дал результат — «нет признаков заражения»

В Барселоне организаторы экспериментального концерта на 5 тысяч человек во время пандемии заявили, что после мероприятия не выявили никаких признаков заражения вирусом среди посетителей.
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Концерт группы Love of Lesbian состоялся 27 марта. Все пять тысяч зрителей — невакцинированные, перед мероприятием они сделали ПЦР-тесты, и через две недели после него также сделали. Организаторы, в частности специалист по инфекционным заболеваниям, заявил, что «нет никаких признаков того, что во время мероприятия состоялась передача инфекции».
Стоимость билетов на концерт составляла от €23 до €28 и включала в себя цену теста на коронавирус и защитной маски для лица. Люди могли снимать маски только тогда, когда ели или пили в специально отведенных для этого местах. На концерт могли пойти только зарегистрированные лица от 18 до 65 лет со смартфонами, чьи параметры позволяют получать результаты тестирования. Участники также должны были поделиться информацией о себе с Министерством здравоохранения Испании.
Кроме этого, посетители концерта должны были сообщить исследователям, если они заразятся коронавирусом в течение следующих недель после мероприятия. Далее на основе этих данных исследователи анализировали уровень заражения среди пяти тысяч посетителей концерта, чтобы проверить, есть ли какие-то совпадения, которые могут указывать на заражение на концерте.