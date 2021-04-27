Експериментальний концерт у Барселоні на 5 тисяч глядачів дав результат — «немає ознак зараження»

У Барселоні організатори експериментального концерту на 5 тисяч людей під час пандемії заявили, що після заходу не виявили жодних ознак зараження вірусом серед відвідувачів.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Концерт гурту Love of Lesbian відбувся 27 березня. Усі пʼять тисяч глядачів — невакциновані, перед заходом вони зробили ПЦР-тести, і за два тижні після нього також зробили. Організатори, зокрема фахівець із інфекційних захворювань, заявив, що «немає ніяких ознак того, що під час заходу відбулася передача інфекції».