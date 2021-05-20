«З жовтня населення залишиться без опалення». Асоціація міст і ОП проведуть нараду через відмову уряду регулювати ціни на газ

Представники Асоціації міст України проведуть нараду з Офісом президента через відмову уряду від державного регулювання цін на газ, що може спровокувати підвищення тарифів.

Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко в інтерв’ю «Бабелю».

«Це вкрай важливі речі, від яких залежить сервіс для людей. Меморандум підписали з зобов’язаннями кожної зі сторін. Це порушення домовленостей. У нас зараз буде по цьому питанню нарада з Офісом президента, з усіма міськими головами. Ми будемо це обговорювати», — розповів він.

Мер Києва також запевнив, що для вирішення цього питання буде використовувати всі шляхи.

«На нас знову хочуть покласти додаткове фінансове ярмо, на кожного. Мало того, що з Києва забирають 60% ПДФО, і не тільки з міста Києва. Це ситуація у всій країні щодо ціни на газ. Є регіони дотаційні, які взагалі не потягнуть. Ми будемо шукати зараз вихід. Повинна бути компенсація з державного бюджету. Є монополія держави на постачання газу. Ми хочемо поставити запитання», — наголосив столичний очільник.

Зазначимо, раніше Кличко виступив із відеозверненням на своїй сторінці у Facebook щодо ситуації з постачанням газу та гарячої води.

«Уряд та НАК «Нафтогаз України» своїми діями вже в травні залишають 120 міст — 5 мільйонів громадян — без гарячої води, а бюджетні установи — без природного газу. З жовтня ж усе населення може залишитися без централізованого опалення. Оскільки з 20 травня припиняється зобовʼязання НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати», — повідомив він.

Водночас Кличко звинуватив уряд у невиконанні Меморандуму, який у лютому було підписано між Кабміном, «Нафтогазом», Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Асоціацією міст України. Зокрема, уряд не компенсував втрати комунальним підприємствам, а також «арештовують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати».

«НАК «Нафтогаз» уже виставила неприйнятні умови. Ціна вище ніж 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАК. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садків, шкіл, лікарень», — заявив голова Асоціації міст України.

У зв’язку з цим Кличко оприлюднив вимоги представників місцевого самоврядування:

негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств і припинити нарахування непомірних штрафних санкцій;

компенсувати витрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами державної влади;

гарантувати постачання природного газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати і за ціною, яка врахована в діючих тарифах на тепло і гарячу воду для населення.

Окрім цього, Асоціація міст вимагає ухвалити законопроєкт, який забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий природний газ, списання штрафних санкцій і відшкодування різниці в тарифах.