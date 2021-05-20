Партія Кличка готується до участі в парламентських виборах

Партія мера Києва Віталія Кличка УДАР готується до наступних парламентських виборів.
Про це він розповів в інтервʼю «Українській правді».
«Ми зараз працюємо над тим, щоб відродити наші осередки у всіх областях, щоб взяти участь у строкових чи дострокових виборах до Верховної Ради. У нас парламентсько-президентська держава, тому нам обовʼязково треба представники у Верховній Раді, які представлятимуть нашу політичну силу», — заявив Кличко.
Мер Києва спростував підготовку до президентської кампанії.
У той же час він підтвердив, що зараз його консультує американський політтехнолог Джордж Бірнбаум, який працював на виборах у конгрес і сенат США, а також консультував премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
- На парламентських виборах в 2019 році партія УДАР висунула кандидатів тільки на мажоритарних округах. За списками нікого не висували.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР.
- Ці обшуки Віталій Кличко називає спробою тиску на київську владу з боку Офісу президента.