Партия Кличко готовится к участию в парламентских выборах

Партия мэра Киева Виталия Кличко УДАР готовится к следующим парламентским выборам.
Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы возродить наши ячейки во всех областях, чтобы принять участие в срочных или досрочных выборах в Верховную Раду. У нас парламентско-президентское государство, поэтому нам обязательно нужны представители в Верховной Раде, которые будут представлять нашу политическую силу», — заявил Кличко.
Мэр Киева опроверг подготовку к президентской кампании.
В тоже время он подтвердил, что сейчас его консультирует американский политтехнолог Джордж Бирнбаум, который работал на выборах в конгресс и сенат США, а также консультировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
- На парламентских выборах в 2019 году партия УДАР выдвинула кандидатов только по мажоритарным округам. По спискам никого не выдвигали.
- С 11 мая правоохранители обыскивают офисы нескольких коммунальных предприятий Киева — это связано с откатами и поборами в структурах Киевской городской государственной администрации (в столичной прокуратуре говорят об убытках на 43 миллиона гривен). 12 мая обыскали дом и квартиру бывшей жены Артура Палатного — главы исполкома партии УДАР.
- Эти обыски Виталий Кличко называет попыткой давления на киевскую власть со стороны Офиса президента.