Блінкен і Лавров сьогодні зустрічаються в Ісландії. Вони обговорять саміт США — Росія

Сьогодні, 19 травня, в Ісландії відбудеться перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає DPA.

«Двостороння зустріч пройде після вечірнього кінцевого заходу Арктичної ради [форум 8 країн щодо регіону Арктики] і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою», — сказав Прайс.

За інформацією МЗС Росії, під час особистої зустрічі Лавров і Блінкен обговорять «ключові питання взаємин і міжнародного порядку денного».

Очікується, що головною темою стане можлива зустріч президента США Джо Байдена і лідера РФ Володимира Путіна.