Глава МЗС Лавров домовився про зустріч із главою Держдепу Блінкеном 20 травня

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров домовився про зустріч 20 травня із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вона має відбутись у столиці Ісландії місті Рейкʼявік «на полях» Арктичної ради.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

Про зустріч домовились під час телефонної розмови 12 травня. Окрім цього, говорили про ядерну проблему корейського напівострова та про іранську ядерну програму.

Це не перша розмова Лаврова із Блінкеном — перша відбулась 4 лютого.

Нагадаємо, 13 квітня Байден під час другої телефонної розмови з Путіним запропонував провести зустріч, але в третій країні, — «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США та Росією».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що пропозицію вивчають та оцінюють. А помічник Путіна згодом повідомив, що зустріч може відбутися вже в червні, але ухвалення остаточного рішення залежатиме від «багатьох факторів».

Минулого тижня Блінкен відвідав Україну та вперше зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.