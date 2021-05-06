Глава Держдепу Блінкен вперше зустрівся із Зеленським. Говорили про Росію, реформи та корупцію

У Києві 6 травня відбулась перша зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Державного департаменту США Ентоні Блінкена. Американська сторона вкотре наголосила на підтримці України у реформах та протидії Росії, українська сторона зазначила, що Штати збільшать свою військову і фінансову підтримку. «Попри те, що це перша зустріч, відчуття, що вона не перша. Вражений, що команда зі США прекрасно орієнтується, знає, що у нас відбувається, знає всі деталі. Це великі плюси, хоча у деяких питаннях це мінуси. Вони прекрасно знають ситуацію на Донбасі. США підтримують нас і не тільки на словах», — заявив Зеленський і наголосив, що зустріч була змістовною.

За словами президента, США збільшать військову і фінансову підтримку України. Крім того, сторони обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах. Зеленський додав, що запросив Блінкена на «Кримську платформу» та заявив, що президент США Джо Байден вже отримав запрошення до України.

Глава Держдепу своєю чергою подякував українській стороні за теплий прийом. «Це мій перший візит, аби від імені президента Байдена сказати, як ми цінуємо дружбу та партнерство з Україною. Ми зараз на шляху відновлення та розбудови партнерства. Будемо підтримувати процвітаюче майбутнє України. [...] Президент Байден попросив мене відвідати Україну найближчим часом для того, щоб іще раз підтвердити нашу сильну відданість вашому суверенітету, територіальній цілісності та незалежності, а також підтвердити наше партнерство», — наголосив Блінкен.

Він зазначив, що обговорювали газопровід «Північний потік — 2», реформи в Україні, її євроатлантичний напрямок, роботу з викорінення корупції, незалежність антикорупційних органів, реформи судової влади, Мінський процес, а також зміни у «Нафтогазі».

«Є багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України у реформах та боротьби з корупцією. Наприклад, зовнішні — Росія, а внутрішні — це олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси», — наголосив Блінкен. Держсекретар наголосив, що на українському кордоні залишається концентрація російських сил — найбільша з 2014 року. Блінкен додав, що США «високо цінують», що Україна не піддається на російську провокацію.