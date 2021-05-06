Глава Госдепа Блинкен впервые встретился с Зеленским. Говорили о России, реформах и коррупции

В Киеве 6 мая состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Государственного департамента США Энтони Блинкена. Американская сторона в очередной раз подчеркнула поддержку Украины в реформах и противодействии России, украинская сторона отметила, что Штаты увеличат свою военную и финансовую поддержку. «Несмотря на то, что это первая встреча, ощущение, что она не первая. Поражен, что команда из США прекрасно ориентируется, знает, что у нас происходит, знает все детали. Это большие плюсы, хотя в некоторых вопросах это минусы. Они прекрасно знают ситуацию на Донбассе. США поддерживают нас и не только на словах», — заявил Зеленский и отметил, что встреча была содержательной.

По словам президента, США увеличит военную и финансовую поддержку Украины. Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском и Азовском регионах. Зеленский добавил, что пригласил Блинкена на «Крымскую платформу» и заявил, что президент США Джо Байден уже получил приглашение в Украину.

Глава Госдепа в свою очередь поблагодарил украинскую сторону за теплый прием. «Это мой первый визит, чтобы от имени президента Байдена сказать, как мы ценим дружбу и партнерство с Украиной. Мы сейчас на пути восстановления и развития партнерства. Будем поддерживать процветающее будущее Украины. [...] Президент Байден попросил меня посетить Украину в ближайшее время для того, чтобы еще раз подтвердить нашу большую преданность вашему суверенитету, территориальной целостности и независимости, а также подтвердить наше партнерство», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что обсуждали газопровод «Северный поток — 2», реформы в Украине, ее евроатлантическое направление, работу по искоренению коррупции, независимость антикоррупционных органов, реформы судебной власти, Минский процесс, а также изменения в «Нафтогазе».

«Есть много разных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформах и борьбе с коррупцией. Например, внешние — Россия, а внутренние — это олигархи и мощные персоны, которые преследуют собственные интересы», — подчеркнул Блинкен. Госсекретарь подчеркнул, что на украинской границе остается концентрация российских сил — крупнейшая с 2014 года. Блинкен добавил, что США «высоко ценят», что Украина не ведется на российскую провокацию.