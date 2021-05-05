Нарушает закон. ЦПК обратился в Нацагентство из-за назначения Витренко главой «Нафтогаза»

«Центр противодействия коррупции» обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за назначения Юрия Витренко главой «Нафтогаза». ЦПК передал сведения, которые могут говорить о нарушении Витренко требований закона О предотвращении коррупции.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

«Отправили в НАПК соответствующее обращение. Там должны проверить приведенные нами факты и инициировать расторжение контракта с Витренко через суд. Дискуссия «кто лучше Коболев или Витренко» не имеет значения, если назначение / увольнение кого-либо из них нарушает закон», — написал он в Facebook.

В обращении указано, что с декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года Витренко фактически занимал должность первого заместителя министра энергетики, а 29 апреля его назначили главой «Нафтогаза». ЦПК отмечает, что согласно ст. 26 О предотвращении коррупции, топ-чиновникам после увольнения запрещено в течение года заключать контракты или совершать сделки в сфере предпринимательской деятельности с юрлицами частного права или физлицами.

Также в обращении к НАПК отмечается, что Витренко будучи и. о. министра энергетики принимал решения относительно деятельности «Нафтогаза» — на заседании Кабмина 3 марта он принял протокольное решение о продаже газа.

Кроме этого, ЦПК напоминает, что в феврале этого года Витренко обращался к премьеру с предложением смены руководства «Нафтогаза» и проведения аудита. «Из содержания указанного письма [к премьеру] следует, что Витренко на должности и. о. министра энергетики фактически осуществлял контроль и надзор за деятельностью АО «НАК «Нафтогаз Украины», — отметили в ЦПК, добавив, что это нарушает ст. 26 Закона Украины.