Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев. Встретится с Зеленским и главой МИД Кулебой

«Прибыл в Киев со стремлением укрепить партнерство между Украиной и США. Это будет важная возможность обсудить с нашими украинскими партнерами длительную российскую агрессию и подчеркнуть необходимость соблюдения как темпов, так и сосредоточенности в продвижении реформ», — отметил госсекретарь.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая прибыл в Киев. Об этом он сообщил в Twitter.

В Киеве он проведет встречи с представителями украинской власти, в частности, президентом Владимиром Зеленским, народными депутатами, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами, сообщает «Радио Свобода».

В Госдепартаменте накануне визита Блинкена отметили, что он намерен подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии России.

Глава МИД Кулеба заявил в комментарии CNN, что будет обсуждать с Блинкеном список военной поддержки США. По его словам, Украина, в частности, запросит системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

Кулеба уточнил, что речь идет не только о получении оружия от США, но и о покупке, потому что «партнерство должно быть взаимовыгодным».

Напомним, 13 апреля в Брюсселе состоялась встреча Кулебы и Блинкена — это была первая встреча Украины и Штатов на высшем уровне после победы Джо Байдена.