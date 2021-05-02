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«Почва хорошо подготовлена». Глава МИД Кулеба рассказал, что будут обсуждать во время визита госсекретаря Блинкена

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
«Почва хорошо подготовлена». Глава МИД Кулеба рассказал, что будут обсуждать во время визита госсекретаря Блинкена

УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время официального визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев будут обсуждаться вопросы безопасности и помощи Украине.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Прежде всего будут говорить о безопасности и о той помощи, которую могут предоставить США в проведении реформ.

«Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания», — добавил Кулеба.

По словам министра, он не помнит, чтобы когда-либо за такий короткий период времени было так много контактов Украины и США на всех уровнях (президенты, министры, главы администраций, а потому почва для встречи «очень хорошо подготовлена» и разговор с государственным секретарем будет предметным.

Напомним, что государственный секретарь США Тони Блинкен посетит с официальным визитом Украину 5—6 мая.

13 апреля состоялась первая встреча Кулебы и Блинкена — в Брюсселе, это была первая встреча Украины и Штатов на высшем уровне после победы Байдена.

  • 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.
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