«Почва хорошо подготовлена». Глава МИД Кулеба рассказал, что будут обсуждать во время визита госсекретаря Блинкена

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время официального визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев будут обсуждаться вопросы безопасности и помощи Украине.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Прежде всего будут говорить о безопасности и о той помощи, которую могут предоставить США в проведении реформ.

«Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания», — добавил Кулеба.