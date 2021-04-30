В США назвали дату визита госсекретаря Блинкена в Украину

Государственный секретарь США Тони Блинкен совершит официальный визит в Украину 5—6 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Как отмечается, в Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России».
Кроме этого, ожидается, что Блинкен оценит прогресс Украины в борьбе с коррупцией, которая является ключом для интеграции в НАТО.
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