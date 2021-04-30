Госсек США Блинкен приедет в Украину на следующей неделе

Государственный секретарь США Тони Блинкен подтвердил, что в начале мая совершит официальный визит в Украину.
Об этом он рассказал в интервью CBS.
В анонсе интервью Блинкен рассказывает об эскалации на украинских границах с участием российских войск. По его словам, отвод армии пока не гарантирует безопасность для Украины и спрогнозировать действия президента РФ Владимира Путина невозможно.
«На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась», — подчеркнул Блинкен.
Он также отметил, что посетит Украину на следующей неделе.
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