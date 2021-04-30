Держсек США Блінкен приїде до України наступного тижня

Державний секретар США Тоні Блінкен підтвердив, що на початку травня здійснить офіційний візит до України.
Про це він розповів в інтерв’ю CBS.
В анонсі інтерв’ю Блінкен розповідає про ескалацію на українських кордонах за участю російських військ. За його словами, відведення армії поки не гарантує безпеку для України і спрогнозувати дії президента РФ Володимира Путіна неможливо.
«На кордоні з Україною зосереджено більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли Росія фактично вторглася», — підкреслив Блінкен.
Він також зазначив, що відвідає Україну вже наступного тижня.
- 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України і запевнив — Штати не залишать Україну без підтримки.
- США напередодні застосували проти Росії нові санкції, що стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.