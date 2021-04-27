CNN: США вже готують візит до України держсекретаря Блінкена

США вже працюють над підготовкою візиту до України державного секретаря Тоні Блінкена.
Про це пише CNN з посиланням на джерела в Україні.
Цей візит може відбутися вже у травні. За словами джерела, таким чином США надсилають потужний сигнал підтримки України.
Також візит Блінкена може стати можливістю обговорити потенційну зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена під час того, як останній буде в турне у Європі влітку 2021 року.
- 2 квітня відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Президент США підтримав територіальну цілісність і суверенітет України і запевнив — Штати не залишать Україну без підтримки.
- США напередодні застосували проти Росії нові санкції, що стосуються кібератаки на американські установи, анексії Криму та втручання у вибори. В МЗС Росії це назвали «деградацією двосторонніх відносин» і пригрозили розплатою.