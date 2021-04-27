CNN: США вже готують візит до України держсекретаря Блінкена

США вже працюють над підготовкою візиту до України державного секретаря Тоні Блінкена.

Про це пише CNN з посиланням на джерела в Україні.

Цей візит може відбутися вже у травні. За словами джерела, таким чином США надсилають потужний сигнал підтримки України.

Також візит Блінкена може стати можливістю обговорити потенційну зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена під час того, як останній буде в турне у Європі влітку 2021 року.